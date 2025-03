Lanazione.it - Pnrr, opere concluse o in via di ultimazione per l'edilizia pubblica a Prato

, 19 marzo 2025 - Sono in gran parte terminati o in corso i lavori del Comune difinanziati con i fondi del, per un totale di quasi 48 milioni di investimento per l'tra scuole, impianti sportivi ed edifici comunali: lo stato di avanzamento delleè stato presentato stamani alle Commissioni consiliari 2 Sviluppo Economico e 3 Lavori Pubblici e Mobilità in seduta congiunta dall'assessore allePubbliche Marco Sapia. La scadenza imposta dall'Unione Europea per la fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute è il 30 giugno 2026. Per la Missione dedicata a "Investimenti in progetti di inclusione sociale e rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado", il totale degli interventi è di 4.140.000 euro e comprende la riqualificazione della piscina Galilei, già terminata nel giugno dell'anno scorso, l'adeguamento della palestra di via Roma, in corso come il secondo lotto del nuovo impianto sportivo a Paperino per realizzare un campo per calcio a 5 e a 9 in erba sintetica con spogliatoi e servizi, che volge al termine.