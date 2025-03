.com - Pixel 9a con Google Tensor G4 è ufficiale, parte da 549€

9a è pronto a conquistare il mercato con il rivoluzionario chipG4, un design rinnovato, una fotocamera potenziata e l’integrazione di Gemini, l’assistente AI di, questo smartphone offre prestazioni top a soli($499 negli USA). Scopri perché il9a è la scelta perfetta per chi cerca innovazione, qualità e durata senza spendere una fortuna.Recensione9 Pro XL: il “vecchio” Android 14 e il nuovo Gemini IA9ada9a presenta un design completamente rinnovato: linee piatte e sottili, bordi arrotondati e un display Actua da 6,3 pollici con una luminosità record del 35% superiore al8a (2700 nit). Grazie alla frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz, ogni scorrimento e interazione risulta fluido e vivido.Disponibile in quattro colorazioni accattivanti:Peony (rosa vivace)Iris (nuova tonalità viola)Porcelain (bianco elegante)Obsidian (nero intenso)Un mix perfetto tra stile e funzionalità, ideale per chi desidera un dispositivo alla moda e performante.