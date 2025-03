Ilrestodelcarlino.it - Piselli attraverserà l’America in bici: "Così aiuteremo la coop La Goccia"

Con una divisa che strizza l’occhio al costume di Capitan America e un gallo romagnolo sul petto, Angelosi prepara a una nuova impresa sui pedali. Il ciclista recordman di Villa Verucchio (detiene il primato di attraversamento dell’Italia, 3mila chilometri percorsi incletta in 6 giorni e 13 ore), insieme ai fidi Gianluca Locatelli e Paolo Bronzetti, si sta allenando in vista della mitica Trans America bike race, una delle corse più impegnative al mondo, che partirà dall’Oregon l’1 giugno., 61 anni, vicecomandante della polizia locale dell’Unione Rubicone mare, ha iniziato il conto alla rovescia. "A maggio l’allenamento sarà più intenso, 2mila km girando tutta l’Italia per poi farci trovare pronti negli States". Si partirà da Astoria, in Oregon, e si arriverà in Virginia: un coast to coast di 6.