Sport.quotidiano.net - Pisa-Spezia, un duello da leggere coi numeri. Ecco perché il calendario non è più difficile

Leggi su Sport.quotidiano.net

La quiete prima della volata finale: ilsi gode l’ultimo giorno di relax prima del raduno agli ordini di Pippo Inzaghi, fissato per domani, quando il gruppo riprenderà la preparazione in vista del ritorno in campo in programma sabato 29 marzo. A Cosenza scatterà il rush che porterà la Serie B al traguardo finale. Lo Sporting Club può fare affidamento su un vantaggio corposo: cinque lunghezze a otto turni dal termine della stagione regolare sono l’equivalente di due partite. Gli uomini di Inzaghi possono, virtualmente, concedersi il lusso di "sbagliare" una futura uscita; gli "aquilotti" di D’Angelo, al contrario, devono viaggiare al massimo della velocità per sperare di ricucire lo strappo. Media punti e rendimentoIlnel prossimo mese e mezzo incrocerà Cosenza, Modena, Reggiana, Cremonese, Brescia, Frosinone, Bari e SudTirol: nel girone d’andata, contro questi avversari, i nerazzurri hanno racimolato 17 punti (5 vittorie, 2 pari, 1 sconfitta).