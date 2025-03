Dilei.it - Pino Daniele, Una parte di me, testo e significato del suo brano inedito

Leggi su Dilei.it

Un compleanno che sarebbe stato speciale, per, e che oggi festeggiamo con le ultime parole che ha dedicato al figlio minore Francesco. L’artistanopeo, nato il 19 marzo 1955, manca da 10 anni ma la sua musica non smette di influenzare le produzioni moderne, ispirare e guidare i nuovi musicisti verso un percorso che non sia mai banale. E così, dopo la pubblicazione di Again a novembre 2024, proprio in occasione della Festa del Papà esce Unadi me, scritta per l’ultimo dei ragazzi che aveva avuto dalla ex moglie Fabiola Sciabbarrasi, che ha condiviso ilsulle sue storie di Instagram.Unadi me, ildell’diIlè una dedica al figlio Francesco, il minore dei suoi cinque avuto da Fabiola Sciabbarrasi. La data della sua pubblicazione non è casuale e, oltre a celebrare il 70° compleanno di, fa anchedelle iniziative della FondazioneEts per celebrare questa ricorrenza e i 10 anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta il 5 gennaio 2015, ideate sotto il sigillo 70/10 Anniversary che garantisce l’autenticità degli inediti pubblicati postumi, a cominciare da Again.