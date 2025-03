Laprimapagina.it - Pino Daniele, l’anima blues di Napoli: 70 anni tra musica e poesia

Nessuno comeha saputo raccontarecon un linguaggio che intrecciae denuncia sociale, mescolandoe tradizione partenopea in un autentico grido di libertà. Oggi, nel giorno in cui avrebbe compiuto 70e festeggiato l’onomastico, il “Nero a metà” viene ricordato con numerose iniziative, a diecidalla sua scomparsa.Un inedito per il figlio FrancescoA sorpresa, nel giorno del suo compleanno, è stato pubblicato in digitale Una parte di me, un brano inedito dedicato al figlio più piccolo, Francesco, scritto quando aveva quattro. Un gesto d’amore che si aggiunge alle canzoni che il cantautore aveva già dedicato ai suoi figli: Ninnanàninnanoè per Cristina, Sara non piangere per Sara, Sofia sulle note per Sofia. Per Alessandro, invece, scherzava dicendo che la sua canzone era ‘O scarrafone.