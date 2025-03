Dayitalianews.com - Pino Daniele, concerto tributo oggi 19 marzo a Napoli: avrebbe compiuto 70 anni

celebra il suo poeta della musica,, con un grandein programma, 19, nel giorno in cui l’indimenticabile artistafesteggiato il suo 70° compleanno. Un evento speciale che riunisce amici, colleghi e fan per rendere omaggio al cantautore che ha segnato la storia della musica italiana con la sua inconfondibile fusione di blues, jazz e sonorità mediterranee.La serata si terrà in una location simbolica per la città, con la partecipazione di grandi nomi della musica, pronti a reinterpretare i suoi brani più celebri, da Napule è a Quando, fino a Je so’ pazzo. L’obiettivo è quello di mantenere viva la memoria di un artista che, con la sua voce e la sua chitarra, ha raccontato l’anima dicome pochi altri.Ilnon sarà solo un, ma un vero e proprio viaggio nella carriera di, con immagini, racconti e testimonianze di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui.