Tvzap.it - Pierina Paganelli, il faccia a faccia tra Dassilva e Bianchi: la verità sull’incontro che può risolvere il giallo

Leggi su Tvzap.it

Il caso di, la donna uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023, potrebbe arrivare ad un punto di svolta. Il gip Vinicio Cantarini ha fissato l’incidente probatorio alle 10 di martedì 25 marzo per assumere anticipatamente la nuova testimonianza di Manuela, nuora died ex amante di Louis, unico indagato per l’assassinio dell’anziana. Tra meno di una settimana dunque, Louise Manuelapotrebbero avere un, e comparire insieme davanti al gip. Cosa succederà? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Ragazza va a fare una passeggiata, poi la tragedia in mare: “Si cerca un altro corpo”Leggi anche: Dramma in Italia, bimba sfugge al papà e viene investita: le sue condizioni, Manuelae Louisconvocati davanti al gipIl gip, nel fissare l’incidente probatorio per martedì prossimo, ha tenuto conto della necessità di accelerare l’acquisizione di una testimonianza che “impone una nuova valutazione indiziaria che in parte stravolge il quadro indiziario presso in considerazione nell’ordinanza genetica in quanto, se per un verso è venuto meno l’indizio della Cam3, tale indizio sarebbe stato adeguatamente ‘sostituito’ dalla propalazione accusatoria proveniente da Manuela”, ha detto Vinicio Cantarini, come riporta Il Resto del Carlino.