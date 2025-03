Puntomagazine.it - Piazza Vanvitelli: la Polizia di Stato denuncia tre giovani a seguito di una rissa

Leggi su Puntomagazine.it

in: Identificati treresponsabili, due dei quali feritiNella notte tra sabato e domenica, gli agenti del Commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti inper la segnalazione di una.Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, hanno accertato che, poco prima, vi era stata una violenta lite tra, scaturita da futili motivi, adella quale due ragazzi erano rimasti feriti. L’immediata attività di indagine esperita dagli agenti, unitamente alla descrizione fornita dai presenti al momento dei fatti e alla visione delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, ha consentito di individuare i soggetti ritenuti responsabili dellaverificatasi all’esterno di un esercizio commerciale trae via Bernini.