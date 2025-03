Quotidiano.net - Piano Italia per la Moda . Pronti 500 milioni di euro

"Il nostro obiettivo è fare squadra e affrontare le sfide del settore con interventi mirati, mettendo in campo misure e risorse per superare questa fase in modo organico": così ieri Adolto Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha presentato alle principali associazioni di settore ilper la. "Con ilper lavogliamo offrire soluzioni strutturali alla filiera, contrastando la crisi di liquidità, supportando gli investimenti, promuovendo la transizione verso la sostenibilità, incentivando le aggregazioni orizzontali e verticali e rafforzando la lotta alla contraffazione – ha dichiarato il ministro Urso, sottolineando che – è il momento di consolidare il Sistema, il nostro patrimonio di eccellenza, qualità e creatività". L’incontro di ieri ha fatto seguito a quello del 13 marzo scorso a Milano, organizzato con la Camera Nazionale dellae Altagamma, in cui il ministro ha incontrato i principali brand nazionali e internazionali che producono in