Oasport.it - Petacchi: “Van der Poel più veloce di Pogacar e Ganna. Milan seguirà chi attacca, Tiberi deve lavorare ancora tanto”

Nella settimana della Classicissima di Primavera, non poteva mancare l’intervista ad Alessandro, lui che la Sanremo l’ha vinta vent’anni fa in maglia Fassa Bortolo. Nel ciclismo odierno sono cambiate tante cose rispetto al 2005, ma sicuramente l’occhio di “Ale Jet” è sempre molto tecnico, in una delle corse più imprevedibili della stagione., Van dersono i tre grandi favoriti per lao-Sanremo?“I favoriti alla Sanremo possono essere svariati, anche Philipsen può essere uno di quelli. Sarà una bella corsa, imprevedibile e aperta. Mi auguro che anchepossa andare bene, ma anche Pedersen – nella sua stessa squadra – ha dimostrato di andare forte alla Parigi-Nizza, quindi penso che entrambi partiranno con grandi ambizioni e poi sarà la strada a parlare. Un Van derin ottime condizione non è assolutamente da sottovalutare, così come”.