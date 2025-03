Ilfattoquotidiano.it - Pescara, la denuncia in Consiglio comunale: “Balletti sensuali nell’ufficio dell’assessore da una donna del suo staff”. Lui nega tutto

“Sul quotidiano Il Centro è stato pubblicato un articolo su “presenze abusive negli uffici comunali“, riguardante il personale al servizio nellodi un assessore della giunta. Sudi un cittadino, sono riportate notizie poco edificanti relative a, pubblicati su TikTok”. A scriverlo sono due consiglieri di opposizione del Comune di, Massimiliano Di Pillo e Domenico Pettinari (del gruppo “Pettinari sindaco) in un’interrogazione presentata per chiedere “se e quali provvedimenti siano sono stati adottati per risolvere la problematica nell’interesse della legalità e dell’immagine della città”. L’assessore evocato nell’atto è Massimo Pignoli di Forza Italia, tra i più votati alle amministrative dello scorso giugno, a cui sono state attribuite, tra le altre, le deleghe alle Politiche per la disabilità e alla Tutela del mondo animale.