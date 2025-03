Laprimapagina.it - Perugia. Sanità, la Giunta regionale al lavoro per evitare il commissariamento

Ladell’Umbria ha preso atto della situazione finanziaria e del bilancio dell’Ente, con particolare attenzione ai conti della, recentemente analizzati da una società internazionale di revisione contabile.Nel corso della seduta di questa mattina, la presidente Stefania Proietti e gli assessori hanno esaminato diversi scenari, anche alla luce dei pesanti tagli previsti dal Governo per il prossimo triennio, che ammontano a 40 milioni di euro.L’obiettivo prioritario dellaè scongiurare ildella, un’eventualità senza precedenti nella storia, che comporterebbe conseguenze significative: aumento automatico delle aliquote fiscali al massimo per tutte le fasce di reddito, introduzione del superticket sanitario, riduzione dei servizi e blocco del turn over del personale sanitario.