Lanazione.it - Personalità importanti all'inaugurazione della personale di Morosi nelle Sale Affrescate

Leggi su Lanazione.it

Pistoia, 19 marzo 2025 –illustri per il gran ritorno in città di un artista sensibile e brillante. Ci saranno anche il critico d’arte e collezionista fiorentino Luca Monti, il giornalista Jacopo Chiostri e il pittore Salvatore Magazzini all’di “Tra sogno e realtà – l’invisibile reso visibile, dal fumetto alla pittura”, che si terrà venerdì 28 marzo con inizio alle 16.30splendidedel Palazzo comunale di Pistoia. Parteciperà il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, presente pure una troupe di Canale 3 Toscana, numero 84 del digitale terrestre. È tutto pronto per ladell’artista pistoiese Fabrizio, che proseguirà sino alla domenica di Pasqua, il 20 aprile, con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.