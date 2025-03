Anteprima24.it - Personale assente, chiude l’ufficio del giudice di pace ad Aversa

Tempo di lettura: 4 minutiPolemiche per la decisione del presidente Luigi Picardi di disporre con proprio decreto, emesso ieri, la chiusura deldeldisituato al castello Aragonese di(Caserta), dopo aver constatato l’assenza di “tutto ilamministrativo in servizio presso”, e verificata l’impossibilità “di procedere allo svolgimento di tutti i servizi di cancelleria”.Picardi ha quindi informato la Corte d’Appello di Napoli, disponendo la chiusura del“fino all’adozione di provvedimenti necessari che ne consentano la riapertura”.La decisione di Picardi, pur essendo legata ad una problematica annosa come la carenza di risorse umane in un tribunale nato appena nel 2013, e divenuto in pochi anni tra i primi in Italia quanto a carico di lavoro, incadi smaltire l’arretrato tanto nel civile come nel penale (i processi vengono fissati al 2027), ha comunque colto di sorpresa gli avvocati del foro di Napoli Nord, che in una nota dell’Ordine guidato da Gianluca Lauro, hanno espresso “profonda preoccupazione e la più ferma condanna in merito al decreto di chiusura deldeldidi Napoli Nord.