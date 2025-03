Veneziatoday.it - Perquisito e arrestato a Mirano, spacciava a Mestre. Nell'auto la droga e in albergo la bilancia

Lo osservano, lo seguono nel suo percorso in macchina'hinterland veneziano e alla fine lo bloccano per identificarlo trovandogli oltre un etto di hashish'abitacolo, insieme a cocaina e all'equivalente di uno stipendio in contanti, tutto nascosto. Tra lunedì e martedì i carabinieri di.