Perennial Order Recensione | Boss Rush Soulslike tra flora letale e sfide spietate

Sviluppato da Gardenfiend Games e pubblicato da SOEDESCO,è un titolo che combina la brutalità deicon un sistema di one-hit-kill, mettendo alla prova i riflessi e la pazienza dei giocatori. Ambientato in un mondo oscuro e dominato da piante mostruose, il gioco ci mette nei panni di un Cavaliere, il cui compito è affrontare e sconfiggere creature colossali per ristabilire l’ordine in una terra ormai in rovina.La narrazione si mantiene criptica e minimale, come da tradizione del genere. Il protagonista è un guerriero privo di memoria, guidato da una misteriosa entità divina che gli indica il prossimo nemico da affrontare. Il cuore del gioco, tuttavia, risiede nei combattimenti contro oltre una dozzina di, vere e proprie prove di abilità e resistenza, da affrontare in solitaria o in cooperativa.