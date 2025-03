Formiche.net - Perché l’Ue contro Google è benzina sul fuoco

Siamo ancora nelle conclusioni preliminari, ma è già un qualcosa di significativo. Nonostante i tanti rimproveri di Donald Trump, che ha ammonito l’Europa di non attaccare le proprie aziende, la Commissione europea ha accusatodi non rispettare il Digital Markets Act (Dma). La causa va ritrovata in due servizi, per cui Big G è stata designata come gatekeeper già da diverso tempo – ovvero tra le grandi piattaforme digitali. A detta di Bruxelles infatti alcune funzioni diSearch tratterebbero i servizi di Alphabet in modo più favorevole rispetto ad altri della concorrenza. Prediligendo i propri andrebbe così a ledere la concorrenza. Per la Commissione, Alphabet farebbe vedere i suoi acquisti, prenotazioni alberghiere, trasporti o altri risultati di natura finanziaria e sportiva in cima ai risultati diSearch oppure in appositi spazi che saltano all’occhio dell’utente, vuoi per una questione grafica o per ragioni di filtraggio.