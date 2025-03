Perché la superstar argentina potrebbe essere impostata per un ritorno sensazionale a Barcellona

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 16:56:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Lionel Messi è stato collegato a un.Messi lasciò Camp Nou nel 2021 dopo che la Barca non era in grado di estendere il suo contratto, ponendo fine a un incantesimo che vide l’argentino diventare il miglior giocatore del mondo. Ha segnato 709 gol in 837 partite e ha aiutato la squadra a 10 titoli LA Liga e quattro corone della Champions League tra molti altri.È partito per Paris Saint-Germain prima di collegarsi con l’Inter Miami nella Major League Soccer.Messi ha avuto un grande impatto sul calcio negli Stati Uniti, ma un rapporto nella sua patria sta ora suggerendo diansioso di unemotivo in Catalogna prima di appendere gli stivali.