Ilfoglio.it - Perché la retorica di Coldiretti contro la carne coltivata e sul “cibo naturale” non regge

A commento della manifestazione indetta daper il 19 marzo a Parma, di cui abbiamo già discusso su queste pagine, è uscita un’interessante lettera sull’Avvenire, firmata dal professor Felice Adinolfi, a cui val la pena dare qualche risposta, sia nel merito che nel metodo. Per farlo, sia consentito riprendere puntualmente i contenuti di Adinolfi, in modo da poter riferirsi con precisione a quanto egli afferma e a scanso di ogni equivoco. Cominciamo dunque dall’inizio del suo scritto, laddove dice: “Caro direttore, se un’organizzazione come la, che rappresenta milioni di agricoltori e consumatori, decide di manifestare oggi, mercoledì 19 marzo, a Parma e di interloquire con le istituzioni europee su un tema così cruciale, è comunque un bene”. Non dubitiamo affatto che Adinolfi consideri “comunque un bene” portare gli agricoltori a scandire slogan davanti all’EFSA, a sostegno di pretese dicirca la: egli, infatti, è stato il direttore, e oggi risulta coordinatore, del “Centro Studi-Divulga”, un ente che ha sede pressoa Roma ed è diretta sua promanazione, come si evince dal nome stesso.