Perché Jordan Pickford ha sostenuto il ritorno di Jordan Henderson alla squadra dei tre Lions

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-19 11:50:00 Ecco quanto riportato poco fa:afferma cheè un “vincitore e un grande leader” ed è felice di vederlo di nuovo nellainglese.ha fatto il suo debutto in tre leoni nel 2010, ma non ha suonato per il suo paese dal novembre 2023, non molto tempo dopo aver fatto una mossa controversa da Liverpool a una parte dell’Arabia Saudita al-Ettifaq.Il suo periodo in Medio Oriente è stato di breve durata e si è unito all’Ajax nel gennaio 2024 e ha impressionato dagli Amsterdammer.Era ancora una selezione a sorpresa quando Thomas Tuchel ha nominato la sua primain Inghilterra la scorsa settimana, ma, che comeè arrivato tra i ranghi a Sunderland, pensa che sia una mossa ragionevole.Ildiè ottimo per laIl portiere di Everton ha dichiarato: “Il suo desiderio di voler vincere e ciò che ha vinto e raggiunto è guidato da solo.