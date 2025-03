It.insideover.com - Perché il J-pop non riesce a diventare un fenomeno globale?

Dal cibo alla cultura, dal binomio manga più anime ai videogiochi, dai prodotti di elettronica ai giocattoli, fino alle stesse città come Tokyo, Kyoto, Osaka e Nagoya. Da ormai qualche anno, tutto ciò che arriva dal Giappone si trasforma, quasi per magia, in unpop a livello. L’ossessione per il Giappone ha ampiamente superato quella per il “made in Japan“, come si può intuire dal numero di turisti accorsi all’ombra del Monte Fuji nel 2024: ben 36 milioni di visitatori stranieri, un record assoluto, più dei 31,9 milioni registrati nel 2019 prima dello scoppio della pandemia di Covid (ne abbiamo parlato qui). C’è però qualcosa che manca all’appello: la musica pop giapponese.il J-pop, inteso come Japanese Pop, non è ancora riuscito a cavalcare il momento favorevole del Giappone per superare i confini nazionali, attraversare continenti e oceani?non è sbarcato nelle playlist degli adolescenti di tutto il mondo, dove invece si moltiplicano le canzoni K-pop? E ancora: per quale motivo il governo nipponico non sembra interessato a spingere sul J-pop come ha invece fatto la Corea del Sud? Lo “strano” caso della musica pop giapponeseTra il K-pop e il J-pop c’è un vero e proprio abisso.