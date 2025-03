Metropolitanmagazine.it - «Perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore»: la Festa del Papà e le canzoni dei padri per i figli

A Sanremo 2025 Brunori Sas, che questa sera celebrerà ladelcon un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, ha intenerito l’Italia intera con la sua delicata L’albero delle noci, dolce dedica allaa Fiammetta. Una poesia che gli è valsa il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e la medaglia di bronzo nella classifica generale. Il brano racconta lo stravolgimento portato nella sua vita dalla nascita della bambina; come lui stesso ha raccontato, «Si parla spesso della felicità di diventare genitori, ma io volevo anche condividere la paura di sentirsi inadeguati, incapaci di sostenerla».Il cantautore calabrese, in ogni caso, è in ottima compagnia. Nel panorama musicale italiano tantissimi artisti, nel tempo, si sono cimentati conpensate per la loro prole. Cantanti e gruppi di generi diversi, ma accomunati dallo stesso sentimento d’amore incondizionato.