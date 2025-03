Per Piaggio Medley nuova motorizzazione 200 Euro 5+

Leggi su Ildenaro.it

PONTEDERA (PISA) (ITALPRESS) –, lo scooter ruota alta di media cilindrata arriva sul mercato nellaversione spinta dalla200,5+, che si affianca alla classica cilindrata 125, entrambe caratterizzate da un evoluto sistema di start e stop. Lagammaè già disponibile con prezzi a partire da 3.899, franco concessionario.Il nuovo200 cresce di cilindrata ed è più potente e scattante: grazie al nuovo e tecnologico monocilindrico a iniezione, raffreddato ad acqua. La potenza del nuovo motore raggiunge i 13 kW e la coppia sale a 16,5 Nm. Valori che, in strada, si traducono in una decisa brillantezza e, ancora più importante nella guida cittadina, in una grande elasticità di marcia.coniuga praticità, tecnica e bellezza nel più puro stile italiano, per interpretare le esigenze di un pubblico evoluto, alla ricerca di soluzioni di mobilità facili, confortevoli e caratterizzate da prestazioni brillanti.