Lanotiziagiornale.it - Per Nordio la riforma è intoccabile anche se non velocizza i processi

”. Così ieri il Guardasigilli Carloha definito la suadella giustizia, intervenendo al convegno “(In)Separabili – Pm e giudici alla prova dell’equa distanza” alla Camera. “Lasulla separazione delle carriere è assolutamente”, ha scandito il ministro, “perché è già stata approvata da un ramo del Parlamento. I cittadini si esprimeranno con il referendum”.si è già dimenticato di DelmastroIl ministro auspica “che si arrivi al referendum con serenità e che il dibattito venga mantenuto su argomentazioni, tecniche, civili e razionali, senza pregiudizi e senza slogan. Chiunque vinca e chiunque perda, non è bene che venga umiliato”, ha aggiunto. Evidentemente il Guardasigilli non deve aver raccolto le violente critiche piovute sullacostituzionale non soltanto da tutta la Magistratura che ha scioperato e dalle opposizioni che fanno le barricate, madal suo sottosegretario, quell’Andrea Delmastro che aveva stroncato l’intero impianto, evocando l’obiettivo di mettere i pm sotto il controllo dell’esecutivo.