Ilfattoquotidiano.it - Per l’Africa la fine di UsAid sarà una catastrofe o un’opportunità?

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa la provocazione di oggi: ladi(o comunque il suo forte stabile ridimensionamento prossimo venturo)unao una opportunità?L’attacco agli aiuti esteri e all’assistenza allo sviluppo da parte del presidente americano Donald Trump ha devastato il sistema globale che comprende il lavoro legato alla democrazia, ai diritti umani, alla salute e allo sviluppo. In un colpo solo il 10 marzo scorso è stato annunciato che l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale () ha visto cancellare oltre l’80% dei suoi contratti, con la perdita di migliaia di progetti e di innumerevoli posti di lavoro.Africa dopo gli aiuti? Come se non bastasse c’è un nuovo elenco che già ha mandato in fibrillazione cittadini e governi di 43 paesi del mondo. È il nuovo “Travel ban” che rivela come Trump starebbe preparando nuove regole di ingresso negli Stati Uniti con divieti e restrizioni sui visti per almeno 22 paesi africani.