Per i giovani campioni in vasca allenamento speciale a Nuotiamo

L’acqua della piscinadi Fano sarà protagonista nel prossimo catalogo internazionale dell’Arena, il noto marchio di costumi e accessori per il nuoto. L’azienda ha infatti scelto l’impianto natatorio fanese, donato alla città dalla Fondazione Carifano, come ambientazione per il suo shooting fotografico, portando in città quattro atleti di fama mondiale, che sdaranno i testimonial della nuova collezione. A immergersi nellafanese sono stati Noè Ponti, olimpionico svizzero specialista del delfino e detentore di due record del mondo incorta, il sudafricano Matthew Sates, campione del mondo nei 200 misti, Alessandro Ragaini, giovane talento marchigiano già olimpionico a soli 18 anni, e la tedesca Leonie Beck, campionessa del mondo di nuoto di fondo. Quattro volti di spicco del panorama natatorio internazionale, che hanno trasformato la giornata in un evento straordinario per il nuoto fanese e per iatleti che si allenano nella nostra città.