Liberoquotidiano.it - "Per chi vuole vincere i soldi non sono un problema": Marc Marquez, le pesantissime parole di Dall'Igna

vola ed è già in testa alla classifica con 31 punti, Francesco Bagnaia non trova il feeling con la moto ed è in difficoltà. Se in casa Ducati Davide Tardozzi ha festeggiato alla grande con un “is on fire” la vittoria dello spagnolo in Argentina, Gigiresta prudente e pensa all'italiano, dosando bene ledavanti ai media e nei comunicati stampa. “Non sarò soddisfatto dei nostri risultati, per quanto eccellenti possano essere — ledel direttore generale di Ducati Corse — finché non avremo dato (a Pecco, ndr) l'opportunità di dimostrare tutto il suo potenziale in pista, consentendogli di competere ad armi pari e di prendersi il suo legittimo posto nella lotta tra i campioni“. Ad Austinpotrebbe battere ogni concorrenza, considerando che si tratta del suo circuito per eccellenza.