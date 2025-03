Ilfoglio.it - Per avere la pace non basta dirlo. Lettera dalla piazza sbagliata

Domenica a Roma ho sbagliatole Garibaldi, ho detto al tassista, anzichédel Popolo. In realtà ho sbagliato anche l’ora, giacché sono uscita presto. Così da lassù al Gianicolo eccomi all’Acqua Paola, il posto più bello della Capitale, la grande fontana secentesca voluta da Papa Paolo V per farvi convergere l’acquedotto Traiano. Te ne stai lì e ascolti lo scrosciare ininterrotto, generoso, mentre sotto di te Roma vive. Come volesse, l’Acqua Paola, dissetare Roma di un’inesausta speranza. Ma, dicevo, ho sbagliato: ho mancatodel Popolo, gremita e festante di bandiere blu o arcobaleno. Belle facce, ho visto poi sul web, e gente venuta anche da lontano. Perché l’Europa continui a essere quel luogo in cui si andava a veniva, come in un’unica casa. E c’era, oltre a Michele Serra, Elly Schlein, e Gentiloni, e perfino Achille Occhetto; i sindacati al completo, Calenda con la bandiera ucraina, sindaci con la fascia tricolore da ogni dove, e, d’ordinanza, Littizzetto, Vecchioni, grandi firme.