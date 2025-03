Liberoquotidiano.it - Pensioni, un colpo di scena che ammazza i gufi: chi avrà l'assegno più gonfio

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi si ritira dal lavoro quest'anno vedrà il proprio montante contributivo – ovvero l'insieme dei contributi accumulati durante la carriera, base per il calcolo della pensione – aumentato del 3,66%. Per fare un esempio: un montante di 250 mila euro di contributi versati si trasforma in 259.156 euro, e l'stico, per chi esce a 67 anni, passa da 14.307 a 14.831 euro all'anno. Lo ha comunicato l'Inps con il messaggio n. 914/2025. Fate attenzione: questa novità, infatti, riguarda il sistema di calcolo della pensione secondo il metodo contributivo, che determina l'importo come una quota della somma totale dei contributi versati nel corso della vita lavorativa (di solito il 33% dei redditi percepiti, come stipendio o compensi). Tale somma forma il cosiddetto montante contributivo; la percentuale che, applicata a questo valore, definisce la pensione annuale è stabilita per legge in base all'età di ritiro, compresa tra 57 e 71 anni.