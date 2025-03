Sololaroma.it - Pellegrini, ultima chance con la Roma: Inter e non solo preparano l’assalto estivo

Tempo di ricaricare le batterie in casa, soprattutto per la componente azzurra della squadra, rimasta, al di là degli U21 Baldanzi e Pisilli, a Trigoria a lavorare. L’unico che poteva verosimilmente sperare nella chiamata di Spalletti era Mancini, ormai primo leader dei giallorossi, con Cristante econ troppi giocatori più in palla davanti a loro. Due settimane utili soprattutto per il capitano, ancora avviluppato in un vortice di alti e bassi, e sono molti di più i secondi, che rendono totalmente incerto il suo futuro.I prossimi due mesi sanno diin maglia, un lasso di tempo, fatto di tanti scontri al vertice decisivi per ottenere l’obiettivo Champions League, nel quale il numero 7 giallorosso dovrà eliminare tutte le scorie presenti nella sua testa e prendere la squadra per mano.