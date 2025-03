Internews24.com - Pellegrini Inter, si riaccende la pista per il centrocampista? I dettagli

di Redazione, dopo i rumors di Gennaio silaper il centrocamgiallorosso? IGennaio era stato un periodo molto caldo per il Calciomercato, al centro delle dinamiche il forteesse della Roma per portare Frattesi nella Capitale e nella eventuale operazione era stato anche inseritoche piaceva al club nerazzurro anche se in quella circostanza non era da considerarsi una contropartita in quanto il club di Viale della Liberazione voleva solo cash per il centrocamnerazzurro.Oggipare essere tornato nuovamente nei radar di Ausilio e Marotta, con un contratto in scadenza nel 2026, secondo quanto riportato da Il Messaggero, proprio il club nerazzurro e il Napoli starebbero valutando l’idea. Secondo il quotidiano, il club meneghino sarebbe in vantaggio e sottolinea anche che Inzaghi apprezza le qualità del classe ’96 e per lui sarebbe il sostituto ideale di Henrikh Mkhitaryan, che a giugno compirà 36 anni.