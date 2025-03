Ilrestodelcarlino.it - Pedagogia d’emergenza. Ecco come intervenire

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo organizza per domani dalle 14.30 alle 16.30, nella sede di via del Pino 102 a Ponte Nuovo, un convegno aperto ai cittadini su ‘dell’emergenza. Modelli di intervento e istruzioni pratiche per il rafforzamento dell’agentività e della resilienza, individuale e comunitaria, nel post emergenza’. Il convegno nasce a seguito della richiesta di operatori sociali e cittadini di far fronte al crescente bisogno di strumenti per affrontare situazioni di emergenza.