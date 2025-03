361magazine.com - Pechino Express: le anticipazioni della terza tappa

In onda domani, 20 marzoMappe alla mano e zaini in spalla: susi torna a correre! Domani, giovedì 20 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, i viaggiatori affronteranno lae ultimanelle Filippine. Una sfida cruciale, perché in palio c’è un biglietto per la Thailandia, la prossima destinazione di questo incredibile viaggio che quest’anno li porterà Fino al tetto del mondo. A guidarli in questa avventura saranno ancora una volta il conduttore CostantinoGherardesca e l’inviato speciale Fru, conducendo le coppie da Sabang a Puerto Princesa, lungo un percorso di 105 km ricco di prove spettacolari e ostacoli insidiosi.Dopo la prima eliminazionestagione, che ha visto l’uscita di scena di Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba, alias Gli Spettacolari, la gara continua con i concorrenti rimasti:I Medagliati – Jury Chechi e Antonio RossiI Complici – Dolcenera e Gigi CampanileI Cineasti – Nathalie Guetta e Vito BucciGli Estetici – Giulio Berruti e Nicolò MalteseLe Sorelle – Samanta e Debora TogniI Primi Ballerini – Virna Toppi e Nicola Del FreoI Magici – Jey e Checco LilloLe Atlantiche – Ivana Mrazova e Giale De DonàLasarà un vero banco di prova per la loro resistenza: un’estenuante escursione nella giungla, seguita dall’attraversamento in barca del fiume sotterraneo di Puerto Princesa, il più lungo del mondo e una delle 7 meraviglie naturali.