Lopinionista.it - Pd: Schlein tiene il punto su ‘Rearm Eu’, minoranza non la sfida

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Ellyil, nella risoluzione Pd viene inserito il giudizio fortemente critico sul piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen e ladà l’ok al testo, rivendicando i passaggi in cui si esprime però apprezzamento per il ‘Libro bianco’ sulla difesa della Commissione Ue. Il Pd stavolta riesce a trovare undi equilibrio con un documento in cui si dice un po’ di tutto ma che – apfermo il giudizio negativo suEu’ su cui si è schierata la leader democratica.Non va in scena il ‘bis’ dello strappo avvenuto in Europa, col partito spaccato in due e la leader Pd che per un solo voto non è finita in, una ‘ferita’ chee i suoi fedelissimi hanno voluto sanare inserendo nella risoluzione il cuore dell’intervento che la segretaria aveva tenuto alla direzione Pd del 27 febbraio: “Sì alla difesa europea, no al riarmo dei singoli Stati” e, ap, quel piano di riarmo da cambiare “radicalmente”.