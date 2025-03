Ilrestodelcarlino.it - "Patto Montecatone, welfare inclusivo"

"Questa convenzione è ilsegnale della volontà della Regione di garantire pari opportunità a tutti i cittadini, a partire da coloro che affrontano percorsi di riabilitazione, come chi è in cura a. Il loro reinserimento lavorativo non è solo una questione di diritti, ma anche un elemento centrale di unavanzato e". Così Fabrizio Castellari, consigliere regionale Pd, sulAgenzia regionale per il lavoro e l’Istituto di riabilitazione per agevolare il rientro dei pazienti nel mondo dell’occupazione.