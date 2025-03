Internews24.com - Pato ricorda il gol all’Inter dopo 40 secondi: «Lo stadio esplose, potrò raccontarlo per tutta la vita»

di Redazione, l’ex giocatore del Milan ha fatto un tuffo nei ricordi e ha parlato di quel derby in cui segnò40: le sue paroleAlexandre, l’ex attaccante del Milan, ha recentemente condiviso in un’intervista ai canali ufficiali del Milan, alcune riflessioni sulla sua carriera, e ha portato a galla il ricordo indelebile del derby di Milano del 2011, in cui realizzò un gol inverosimilesoli 40di gioco contro l’Inter, all’epoca allenata da Leonardo. Di seguito, le parole dell’ex attaccante brasiliano.LE PAROLE DI ALEXANDRE– «Gli anni in rossonero sono stati i più belli della mia carriera e, in generale, della mia. Era una partita importante per noi, loperla. Lo Scudetto? L’immagine più bella fu la festa in mezzo a tantissima gente per le vie di Milano.