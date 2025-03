Ilgiorno.it - Patente e permesso di soggiorno. Fermato con documenti falsi

Un egiziano guidava a Cormano cone condi, credendo di farla franca, ma non aveva fatto i conti con l’esperienza e con la professionalità degli agenti della polizia locale. L’altro ieri una pattuglia dei vigili urbani, nell’ambito dei controlli portati avanti dal comando di via dei Giovi per il monitoraggio e per la sicurezza del territorio cittadino, lo haa bordo di un autocarro: l’egiziano, alla richiesta da parte degli agenti, ha mostrato ed esibitoche risultavano rilasciati dalle autorità polacche. Insospettiti dalla natura degli stessi, i vigili hanno subito eseguito i primi accertamenti che hanno coni loro dubbi: ladi guida e ildierano. In poche parole, l’uomo stava conducendo un autocarro senza ladi guida.