Pasalic si arrende anche dalla Croazia | Con l’Inter nessun rimedio

ritorna sulla sconfitta di domenica controe lo fa in conferenza stampa alla vigilia della partita di Nations League trae Francia.IMBATTIBILI –è ritornatodal ritiro della Nazionale sulla sconfitta dell’Atalanta rimediata controdomenica sera. Le sue parole: «Sappiamo tutti com’era l’Atalanta prima dell’arrivo di Gasperini, in pochi speravano che saremmo stati in una situazione in cui avremmo lottato per il titolo di campione. Rimpiangiamo la Champions League e la Coppa, dove sulla carta avevamo un passaggio facile.ci sta dando filo da torcere e problemi, è l’unica grande squadra per cui non abbiamo un, una soluzione. Attualmente è la squadra migliore d’Italia, abbiamo perso otto volte di fila e il nostro obiettivo è vincere di nuovo la Champions League».