Parco del Ticino più controlli per contrastare la peste suina

L’allarme per la diffusione dellaafricana tra i cinghiali deldelcontinua a destare preoccupazione. Già a gennaio la situazione aveva portato alla chiusura di un varco di ingresso nell’area protetta a Bernate. In questi giorni il prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha incontrato il direttore generale di Ats Città Metropolitana, Walter Bergamaschi, il direttore deldel, Claudio De Paola, e il sub commissario Mario Chiari, incaricato del contenimento dellaafricana, per discutere le misure di controllo e le strategie necessarie a contrastarne la diffusione. La Prefettura ha evidenziato, in una nota ufficiale, il costante impegno dell’entenel monitorare il territorio e contenere il contagio. Per rafforzare l’azione di contrasto, nei prossimi mesi verranno intensificate le operazioni di controllo con la collaborazione della polizia provinciale e un maggiore impiego di cani molecolari.