Thesocialpost.it - Paradosso Schlein, urla “Europa” ma divorzia dall’Europa. Una sinistra inutile e fuori dalla storia

Leggi su Thesocialpost.it

Ellye il Partito Democratico sembrano essersi specializzati in un’arte tutta italiana: essere europeisti solo quando conviene. Da un lato, si presentano come i difensori più accaniti dell’integrazione europea, sventolano bandiere blu con le stelle gialle, scendono in piazza contro i “sovranisti” e ammoniscono chiunque osi criticare Bruxelles. Dall’altro, quando l’prende una decisione concreta – come il piano ReArm Europe, che mira a rendere il continente finalmente autonomo sul piano della difesa – il PD si tira indietro, come se il socialismo europeo fosse improvvisamente diventato troppo “bellicista”.Questa posizione non è solo contraddittoria, è antistorica. In un’epoca in cui le minacce globali si moltiplicano e gli Stati Uniti segnalano chiaramente che non vorranno più garantire la sicurezza dell’a spese proprie, l’idea di opporsi a una difesa comune europea è una fugarealtà.