Papasospesa ventilazione non invasiva

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.15 "Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano in miglioramento. Il Santo Padre ha sospeso lameccanica none ridotto anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi. Continuano i progressi della fisioterapia motoria e respiratoria". Così il Bollettino medico diffuso in serata dalla Sala stampa vaticana. "Questa mattina nella solennità di San Giuseppe il Santo Padre ha concelebrato la Santa Messa", aggiunge la nota.