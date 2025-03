Thesocialpost.it - Papa Francesco in ripresa: migliorano le condizioni al Gemelli

Leggi su Thesocialpost.it

Arrivano segnali incoraggianti dal Policlinicodi Roma, doveè ricoverato da oltre un mese per una polmonite bilaterale. L’ultimo aggiornamento diffuso dalla Sala stampa Vaticana parla di un quadro clinico in netto miglioramento.Secondo il bollettino medico, il Santo Padre ha sospeso l’utilizzo della ventilazione meccanica non invasiva e ha ridotto la necessità dell’ossigenoterapia ad alti flussi, segno evidente di un progresso nella sua funzione respiratoria. Proseguono anche positivamente le sedute di fisioterapia motoria e respiratoria, fondamentali per il recupero completo.I medici ritengono che le infezioni polmonari, tra cui la polmonite bilaterale e l’infezione polimicrobica, siano attualmente sotto controllo, sebbene non del tutto risolte. I valori delle analisi cliniche risultano comunque nella norma, ulteriore segnale di una risposta positiva alle cure.