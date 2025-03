Thesocialpost.it - Papa Francesco: “Gesù ha sconfitto la morte, radice delle nostre paure”

ha sottolineato che“hala, ladi tutte le” nel testo della catechesi preparata per l’udienza generale del mercoledì. Nonostante il ricovero ospedaliero, il pontefice ha dato avvio a un nuovo ciclo di catechesi, distribuite in forma scritta. Dopo il ciclo dedicato all’infanzia di, il focus ora è sui suoi incontri significativi, iniziando da quello con Nicodemo.“I cambiamenti a volte ci spaventano. Da una parte ci attraggono, a volte li desideriamo, ma dall’altra preferiremmo rimanere nellecomodità. Per questo lo Spirito ci incoraggia ad affrontare queste”, scrive il. Secondo lui, “solo guardando in faccia quello che ci fa paura, possiamo cominciare a essere liberati. Nicodemo, come tutti noi, potrà guardare il Crocifisso, Colui che hala, ladi tutte le”.