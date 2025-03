Quotidiano.net - Papa Francesco, come sta oggi: polmonite sotto controllo, ma non eliminata

Città del Vaticano, 19 marzo 2025 – Labilaterale e l'infezione polimicrobica disono ", ma non eliminate". È quanto fa sapere la Sala stampa vaticano riferendo la situazione del Pontefice dopo il bollettino medico. Bergoglio, viene aggiunto, non ha febbre e presenta anche una sostanziale "stabilità" per quanto riguarda le analisi del sangue. Confermata poi la sospensione della ventilazione meccanica non invasiva e ridotta anche la necessità dell'ossigenoterapia ad alti flussi.