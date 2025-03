Biccy.it - Paolo Fox, oroscopo di primavera su passione e amore: classifica

Leggi su Biccy.it

Le previsioni generiche del 2025, poi i grafici mensili su lavoro e fortuna e adessoFox ha fatto unmolto particolare. Ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, il noto astrologo ha svelato quello che ci aspetta in, ma solo su: “Tanto siamo fuori dalla fascia protetta e possiamo dire tutto. Di solito vado in onda alle 12:00 a I Fatti Vostri e in quei contesti posso solo dire ‘incontri interessanti’, oppure ‘tante coccole’, ma stanotte possiamo tranquillamente dire tutto senza troppi problemi. Michele Guardì al massimo mi licenzierà e verrà qui da te a lavorare con una rubrica. Adesso a ogni segno assegneremo da 1 a “.Il re degli astrologi italiani ha poi stilato ladei segni più focosi di questi prossimi 3 mesi. SecondoFox i più passionali dellasaranno i Pesci, seguiti dai Toro e Ariete.