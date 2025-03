Ilrestodelcarlino.it - Pannelli sul tetto del bocciodromo. E nuova illuminazione allo stadio

Un impianto fotovoltaico installato suldele un nuovo impianto diComunale. Due importanti lavori di ammodernamento sono stati portati ufficialmente a termine nei giorni scorsi a Sant’Ilario. Per quanto riguarda il fotovoltaico, il progetto era nato alcuni anni fa, e prevedeva la realizzazione del campo da calcio in sintetico al Bettolino come primo obiettivo. L’attivazione del fotovoltaico chiude un progetto nato con la scorsa amministrazione e arrivato quindi alla sua conclusione definitiva. L’impianto lavora in autoconsumo, ovvero utilizza direttamente l’energia che produce, cosa che porterà ad una riduzione dei consumi calcolata in circa il 50%, con notevole beneficio ambientale ed economico nella gestione della struttura. Importanti anche i lavori effettuatiComunale: l’impianto diera da rifare completamente e alla fine della scorsa legislatura l’amministrazione è riuscita a stanziare la cifra necessaria grazie ai fondi del Pnrr.