Dailymilan.it - Panchina Milan, Giorgio Furlani chiama Max Allegri: la risposta

Leggi su Dailymilan.it

ha deciso di affidare ladeldella prossima stagione a Massimiliano, la telefonata tra i due.Ildeve riordinare le idee in vista della sfida contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, al rientro dalla sosta delle nazionali Sergio Conceiçao se la dovrà vedere contro Antonio Conte. Cosa curiosa il tecnico leccese è uno dei pretendenti (con Massimiliano, Roberto De Zerbi e Gian Piero Gasperini) delladel Diavolo della prossima stagione.Il Diavolo ha già scelto il tecnico della prossima stagione, a prescindere dai risultati Sergio Conceiçao non rimarrà alla guida dei rossoneri. Neanche il quarto posto o la vittoria in Coppa Italia farebbe cambiare idea alla società, motivo per cui il nome del livornese sembra quasi cosa fatta.