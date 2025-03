Unlimitednews.it - Palermo, Osti “Dionisi ha la nostra fiducia, ora basta errori”

Leggi su Unlimitednews.it

(ITALPRESS) – “In questi giorni abbiamo fatto molte riflessioni e attente valutazioni anche su profili di altri allenatori, ma alla fine abbiamo deciso di non interrompere il rapporto di lavoro con Alessio, che in questo momento gode ancora delladel club”. Così il direttore sportivo del, Carlo, nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni dell’Italpress, chiarisce l’attuale posizione del tecnico. “Nei giorni scorsi – ha aggiunto il dirigente rosanero – ci sono state moltissime voci su un probabile esonero dell’allenatore e sono usciti tanti nomi anche di altri allenatori. Devo dire che molti di questi nomi non erano nei nostri pensieri”.Per la società di viale del Fante, dopo il ko con la Cremonese, si era parlato di un possibile cambio di guida tecnica: “Sono stati tre giorni di intensi e proficui colloqui – ha spiegato-.