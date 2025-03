Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Rasponi, domani un incontro dedicato a Nedo del Bene

Alle 16.45 di, nel salone nobile di, alcuni dei più noti maestri mosaicisti ravennati, Giuliano Babini, Felice Nittolo, Paolo Racagni e Anna Caterino del Gruppo mosaicisti Ravenna, si incontreranno per riflettere più da vicino sul contributo del maestrodel, di cui è in corso la mostra nelle stesse sale, al mosaico ravennate contemporaneo. Interverranno all’anche i curatori dell’iniziativa, Paolo Trioschi e Marco Del. Prosegue infatti l’esposizione ’Del’, visitabile con ingresso libero fino al 23 marzo, dal martedì al venerdì, dalle 15.30 alle 19, e il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19, promossa dal Comune di Ravenna e dal Mar Museo d’Arte della città. L’evento rientra nell’ambito della rassegna ’Incontri in mostra’. L’ingresso è libero.